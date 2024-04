Da Sassari a Caprera musei gratis per il 25 aprile

Mostre, aperture straordinarie ed eventi per il 25 aprile, la Festa della Liberazione. Anche per i turisti in arrivo in Sardegna per i ponti che partono da questa settimana, aperture straordinarie e gratuite garantite dalla Direzione regionale dei musei.

A cominciare da Sassari: al museo G.A. Sanna si potrà visitare il Padiglione Castoldi recentemente riaperto al pubblico con una nuova veste. In particolare, si potrà ammirare la nuova esposizione della Collezione Dessì, raccolta di materiali archeologici dalla Preistoria all'Età contemporanea.

Poi all'interno dei nuovi spazi una grande novità: l'allestimento di una sala dedicata al medagliere con una ricca collezione di monete a partire dal periodo punico. Alla Pinacoteca nazionale, per la Festa della Liberazione, è stato organizzato un percorso dedicato, tra gli altri, ad Ausonio Tanda, Giuseppe Biasi e Carmelo Floris, incarcerato perché antifascista e condannato al confino per 5 anni alle Isole Tremi.

Il viaggio culturale continua in direzione Caprera: nel Compendio Garibaldino si potranno scoprire non solo dettagli della vita di Garibaldi, ma anche le avventure e i viaggi dell'eroe dei due mondi. Sarà l'occasione per visitare il nuovo spazio espositivo, all'interno del mulino a vento di Garibaldi, che contiene alcuni strumenti legati all'azienda agricola di Caprera come la pressa per la macinatura delle olive e per la pulitura del grano.

Per approfondire la storia della vita di Garibaldi, a pochi chilometri di distanza, inizia il percorso che porta al Memoriale a lui intitolato: i visitatori potranno accedere all'interno di quattro blocchi espositivi, parti integranti dell'architettura militare di Arbuticci, nelle sale multimediali. Dalle terrazze, poi, lo spettacolo di luoghi e panorami che si affacciano sul golfo di La Maddalena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA