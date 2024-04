Comandini ricorda Linetta Serri, 'donna delle istituzioni'

Il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini rinuncia al suo discorso di insediamento, rimandato a una delle prossime sedute, per dedicare quello spazio al ricordo della figura di Linetta Serri, storica presidente dell'Anci recentemente scomparsa dopo una lunga malattia. "Ho ritenuto di ricordare la figura di una donna che dal suo piccolo paese, Armungia, ha percorso tutta la carriera istituzionale, un'amica che ha fatto tanto per la Sardegna".

Serri è stata "sindaca del suo paese e poi consigliera regionale della nona e decima legislatura - ha ricordato Comandini - è stata presidente di commissione e soprattutto presidente dell'Anci Sardegna". Ricorda "un'amica e il suo attaccamento ai territori e alle zone interne - aggiunge -, sempre presente nelle manifestazioni di piazza per difenderle, sia con la desta che con la sinistra. Una donna delle istituzioni, insieme a Maria Rosa Cardia hanno lavorato tanto sui diritti delle donne, nonostante in quell'aula fossero solo in quattro".

Dopo il minuto di silenzio per ricordare Linetta Serri il presidente ha comunicato le operazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza: due vicepresidenti (uno di minoranza), tre questori (uno di minoranza) e un segretario.





