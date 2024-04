Ennesima auto data alla fiamme a Olbia, 20 da inizio anno

Ci sarebbe la mano dell'uomo dietro l'ennesimo incendio che intorno alle 5 di questa mattina, a Olbia, ha provocato ingenti danni a un'auto parcheggiata in via Ghiberti. I carabinieri della stazione hanno avviato le indagini con l'obiettivo di risalire agli autori. Con quest'ultimo rogo sale a venti il numero di vetture date alle fiamme in città dall'inizio dell'anno.

La macchina, un'Audi, era parcheggiata davanti ad alcune abitazioni e solo il rapido intervento di una squadra dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse e distruggesse completamento l'auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA