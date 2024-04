Earth day: 800 volontari raccolgono 9 tonnellate di rifiuti

Nell'onda blu di oltre 10mila volontari che con tenacia e determinazione, sfidando le avversità del meteo, ha dedicato un weekend alla Terra in occasione della 54/a ricorrenza dell'Earth Day indetto dalle Nazioni Unite e quest'anno dedicato alla tematica "Planet vs Plastics" anche la Sardegna è stata protagonista con 26 iniziative. Sul territorio regionale hanno operato 803 volontari, che hanno rimosso dall'ambiente ben 9.341 chili di plastica e rifiuti.

E sempre in occasione della Giornata mondiale della Terra il Cagliari Calcio ha organizzato in collaborazione con Legambiente un'iniziativa dedicata alla pulizia ambientale. Nell'ambito delle attività di BeAsOne, "Walk, watch & clean" ha coinvolto i gruppi squadra U11 e U12 dell'attività di base rossoblù.

Al Poetto, accompagnati da dirigenti, istruttori e genitori, i piccoli atleti hanno camminato lungo spiaggia (Walk) per osservare (Watch) e segnalare i rifiuti abbandonati, monitorando allo stesso tempo lo stato di conservazione del patrimonio naturalistico e la biodiversità. Ultimo step, la raccolta dei rifiuti trovati lungo il percorso (Clean).



