E- distribuazione, reti smart grid a Quartu Sant'Elena

Incrementare la capacità della rete elettrica per ospitare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e la potenza a disposizione dei clienti per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici, attraverso la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito del Pnrr, Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione Ecologica". Un consistente e radicale intervento di innovazione tecnologica per rafforzare l'automazione della rete per la gestione a distanza degli impianti. Saranno questi i significativi risultati degli accordi con il Comune che favoriranno lo sviluppo delle iniziative sul territorio di Quartu S. Elena.

Tre i progetti: la nuova cabina primaria "Terra Mala" (impianto di trasformazione 150.000/15.000 V) e il nuovo centro satellite "Foxi" (impianto di smistamento a 15.000 V) garantiranno, nell'hinterland della città, una maggiore capacità di potenza per complessivi 50 MVA a beneficio di oltre 8.000 clienti che avranno vantaggi derivanti dalla realizzazione di oltre 20 km di nuove linee elettriche interrate in media tensione (15.000 V) connesse ai nuovi impianti primari.

La nuova cabina primaria "Quartu Sud", che sarà realizzata nella periferia, garantirà una maggiore capacità di potenza per complessivi 80 MVA e porterà beneficio a oltre 22.000 clienti attraverso la realizzazione di oltre 33 km di linee elettriche sotterranee.

Inoltre le 28 nuove cabine elettriche secondarie (impianto di trasformazione 15.000/400 V) saranno realizzate nell'ambito del territorio comunale insieme a lavori di potenziamento e di innovazione tecnologica per 51 cabine secondarie esistenti, unitamente a 18 km di nuove linee elettriche interrate in bassa tensione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA