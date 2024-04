Comunali a Sassari: presidente Todde, 'scelta Mascia unitaria'

"La candidatura di Giuseppe Mascia a Sassari, dopo quello di Massimo Zedda a Cagliari, è un altro tassello importante per il campo progressista. La scelta di Giuseppe è stata plurale, unitaria, collegiale". Così la presidente della Regione e guida del campo largo in Sardegna, Alessandra Todde, sulla scelta del candidato sindaco della coalizione alle prossime amministrative per il Comune di Sassari.

"Sono orgogliosa - sottolinea - che in Sardegna la nostra coalizione, dopo la vittoria dello scorso 25 febbraio, continui a presentarsi unita, confermando la volontà di essere una seria e credibile alternativa al centrodestra. Il campo progressista, come ribadito più volte, si presenta orgogliosamente unito quando si condividono idee e valori e si costruisce insieme un programma coerente per i cittadini". La neo governatrice augura "a Giuseppe un grande in bocca al lupo".



