Barca in avaria ad Alghero, 3 diportisti salvati da G.Costiera

Un natante da diporto alla deriva, con motore in avaria, con a bordo tre turisti di nazionalità statunitense sono stati salvati dalla Guardia Costiera di Alghero vicino all'Isola Piana.

Il soccorso è stato effettuato con la motovedetta CP 559, già presente in zona, in attività di sorveglianza ambientale dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana. Valutato lo stato del mare e le piccole dimensioni dell'imbarcazione, i militari hanno fornito l'assistenza necessaria per consentire all'unità in difficoltà di raggiungere gli ormeggi dell'approdo più vicino, nella Baia di Porto Conte.



