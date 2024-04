Distruggono locale ad Alà dei Sardi, condannati due giovani

Due giovani di Alà dei Sardi, un 35enne e un 30enne, sono stati arrestati per l'esecuzione di una condanna per rapina, e portati in carcere a Bancali a Sassari dai carabinieri della stazione locale. I due ragazzi sono stati condannati definitivamente dalla Corte d'Appello di Sassari a scontare una pena di due anni e dieci mesi di reclusione per i delitti di violenza privata d rapina in concorso.

La vicenda risale al 2016, quando i due giovani, in compagnia di alcuni amici, erano entrati in un circolo privato e avevano iniziato a molestare e minacciare la barista, obbligandola a farsi servire da bere senza poi pagare il conto e rompendo bicchieri e merce esposta nel locale, compresa la porta d'ingresso e una stufa a pellet. Nei momenti di escandescenza i due avevano anche trattenuto la donna fuori dal circolo per continuare la loro opera di distruzione, staccando anche l'elettricità dal contatore esterno e lasciando la stanza al buio. Le indagini dei militari dell'Arma locale erano partite subito, anche con l'ausilio dei colleghi del nucleo operativo radiomobile di Ozieri, arrivando a risalire ai due soggetti che erano stati denunciati. Adesso, a distanza di otto anni, arriva la condanna definitiva che porta il 35enne e il 30enne in carcere.



