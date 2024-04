Ragazzini morti in crollo casa, domani lutto cittadino a Nuoro

Domani giornata di dolore per la città di Nuoro, che accompagnerà per l'ultimo saluto Patrick Zola e Ythan Romano, i ragazzi di 15 e 14 anni, morti nel crollo del solaio nella casa diroccata di via Dessanay, in cui stavano giocando il giorno di Pasquetta. Per i funerali, che si svolgeranno la mattina alle 10 nella parrocchia di San Domenico Savio - il cui oratorio era frequentato dai due giovanissimi -, il sindaco del capoluogo barbaricino, Andrea Soddu, ha proclamato il lutto cittadino: "in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore delle famiglie colpite duramente da questa tragedia, a nome anche dei sentimenti dell'intera cittadinanza".

"In concomitanza con la celebrazione delle esequie - scrive il primo cittadino sui social - l'ordinanza dispone la temporanea chiusura di tutti gli esercizi commerciali (con l'abbassamento delle serrande dalle 10 alle 10,15) e di vietare le attività ludiche, ricreative o comunque incompatibili con il carattere luttuoso della giornata".

La città è ancora attonita per la scomparsa dei due ragazzi, così come i compagni di classe della terza A delle scuole medie nell'istituto comprensivo Grazia Deledda, gli insegnanti e i bidelli che ieri hanno posto due mazzi di fiori bianchi nei banchi dei due alunni scomparsi.

Sul fronte dell'inchiesta, in tarda mattinata il pm di Nuoro Riccardo Belfiori conferirà l'incarico al medico legale Matteo Nioi che questo pomeriggio eseguirà l'autopsia sui corpi dei due adolescenti. L'esame sarà eseguito al cimitero di Nuoro. Le indagini sul crollo vanno avanti. Quattordici le persone iscritte nel registro degli indagati, tutti eredi del terreno su cui sorge la casa diroccata. L'accusa è quella di omicidio colposo plurimo aggravato. Bisognerà accertare le eventuali responsabilità per la mancata messa in sicurezza dello stabile, abbandonato da decenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA