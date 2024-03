Cagliari, 6-0 al Selargius ma pensa già a sfide salvezza

Vittoria del Cagliari per sei a zero davanti a un migliaio di tifosi nell'amichevole di questo pomeriggio contro il Selargius, squadra che milita nel campionato di Promozione. Rossoblù in formazione molto rimaneggiata. Assenti, oltre gli otto nazionali, anche Luvumbo, Gaetano e Mina, impegnati in un programma personalizzato di recupero in vista della gara di Pasquetta contro il Verona.

Il Cagliari ha giocato con il lutto al braccio per onorare la memoria di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina recentemente scomparso. "Abbiamo perso un dirigente illuminato - queste le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini - una persona dotata di grande carisma, lealtà e competenza. Col suo entusiasmo, ha portato al calcio italiano un importante impulso sotto tanti punti di vista, ci mancherà".

Nel primo tempo, dopo il minuto di raccoglimento, in gol Jankto di testa e Viola di sinistro. Nella ripresa, al 53′, a segno ancora Viola. Poi poker di Augello e gloria anche per i più giovani: il 5-0 è firmato dal Primavera Marcolini. Poi gol finale di Kingstone al termina di un'azione personale. "Alla ripresa del campionato - ha detto a fine gara il portiere Scuffet - avremo uno scontro diretto importantissimo, una partita molto delicata, dovremmo cercare i tre punti. Arriveranno poi delle partite con avversarie sulla carta più forti di noi, ma il Cagliari deve cercare di raccogliere sempre qualcosa, anche in trasferta.

Ora testa al Verona: dovremmo fare tesoro anche della gara di andata, nel primo tempo stavamo facendo una buona partita. Poi siamo rimasti in 10, loro hanno segnato subito dopo, e allora è stato tutto più difficile. Dobbiamo ripartire da quanto di buono era stato fatto, in più questa volta avremo tutta la spinta del nostro pubblico". Sulla stessa linea anche Azzi: "Sono importanti - ha detto l'esterno ex Modena - gli scontri diretti, ma bisogna anche provare a fare punti anche nelle altre gare. Abbiamo le potenzialità, continuiamo a crederci".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA