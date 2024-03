Appalti innovativi, Sardegna Ricerche è prima in Europa

Sardegna Ricerche è prima all'European Innovation Procurement Awards (Euipa) 2023, il premio per gli enti, pubblici e privati, capaci di proporre bandi innovativi.

Unica italiana, l'agenzia - per la categoria "Innovation procurement iniziative" - è stata premiata a Bruxelles da una giuria di esperti che ha annunciato i vincitori, al summit dell'European innovation council.

Gli appalti innovativi - progetto realizzato con i fondi del Fesr 2014-2020 - sono strategici per Sardegna Ricerche poiché contribuiscono a modernizzare il settore pubblico con soluzioni più efficienti ed economiche, facilitano l'accesso al mercato a nuovi operatori, soprattutto le piccole e medie imprese e, allo stesso tempo, riescono a dare risposte tecnologiche alle necessità delle pubbliche amministrazioni che non trovano soluzioni sul mercato.

Dagli appalti innovativi messi in atto da Sardegna Ricerche sono nati i lampioni intelligenti voluti dal comune di Monserrato per migliorare il traffico: attraverso dei sensori collegati con la centrale della polizia locale, segnalano le lunghe code o gli incidenti stradali. Ancora le barriere smart del comune di Pula che ha così trovato il sistema per tutelare la laguna di Nora anche in caso di alluvioni o forti piogge. Il Policlinico Universitario di Cagliari sta realizzando un nuovo strumento per la diagnosi precoce del tumore del colon retto e l'Azienda regionale emergenza urgenza ha completato un appalto di innovazione per guidare gli elicotteri con nuovi strumenti di assistenza al volo e all'atterraggio in condizioni meteo avverse. Infine il comune di Fonni ha realizzato un prototipo di bidone intelligente per la raccolta differenziata.

"La nostra agenzia è impegnata da decenni nella promozione della ricerca e dell'innovazione con particolare attenzione alle piccole imprese - ha detto Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche - offriamo programmi di finanziamento e supporto per gli appalti di innovazione lanciati dalle pubbliche amministrazioni".



