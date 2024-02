Regionali: lavoro e sanità nel manifesto Cgil per i candidati

Lavoro al centro dell'attenzione, qualunque sia l'esito delle elezioni. È la prima indicazione della Cgil Sardegna ai candidati alla presidenza e ai futuri consiglieri. Occupazione di un certo tipo, però: "Stabile e di qualità - si legge al primo punto del manifesto presentato dalla Cgil a pochi giorni dal voto - all'insegna del rispetto di leggi e contratti collettivi, con retribuzioni adeguate".

Non possono mancare nell'elenco delle cose da fare e da migliorare, sanità e continuità territoriale. Bisogna "ripensare il modello di sanità che si è realizzato in Sardegna - spiega la sigla - e restituire ai cittadini sardi il diritto alla salute e alle cure, diritto che oggi non è sempre garantito". Sui collegamenti, secondo la Cgil, "occorre quadruplicare le risorse economiche stanziate per l'attuale modello". Altro obiettivo: "Rendere concreto il principio di insularità intervenendo con adeguate risorse su infrastrutture, mobilità interna, rete viaria e ferroviaria, banda larga, strutture per la connessione digitale". Anche per contrastare spopolamento edeclino delle aree interne.

Sulle politiche industriali ed energetiche la Cgil punta sulla dorsale per il metano. Ma anche sulla "diffusione regolamentata delle fonti energetiche rinnovabili nelle aree idonee". La proposta: l'istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo industriale e del Fondo speciale per la transizione industriale. Nel manifesto anche un invito a utilizzare al meglio non solo il Pnrr, ma anche gli altri fondi europei e nazionali. È ancora: "una nuova strategia regionale per l'istruzione e il diritto allo studio", un nuovo modello produttivo per l'agroindustria, per le attività agropastorali, per le produzioni tipiche, per il settore della pesca, per il turismo di qualità.

E un comitato sardo di supporto al comitato nazionale per la localizzazione del Telescopio Einstein nella miniera di Sos Enattos, a Lula.Ultimo suggerimento: fare della Sardegna il laboratorio di una sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.



