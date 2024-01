Regionali: quasi pronte 11 liste per Alessandra Todde

La coalizione di centrosinistra, a trazione Pd e M5s, che in Sardegna sostiene Alessandra Todde alla presidenza della Regione, punta ad avere 11 liste sulla scheda elettorale da inserire nelle urne il 25 febbraio.

Le forze politiche sono al lavoro per la definizione delle liste: sono 14 al momento le forze che sostengono Alessandra Todde e 11 le liste che si vogliono presentare. Oltre a quelle dei Dem e dei pentastellati - in cui confluiscono candidati indipendentisti di A Innantis! e del Partito Gay di Marrazzo - ci sono Alleanza Rossoverde Sardegna, Orizzonte Comune, Psi con Sardi in Europa, Fortza Paris, Demos con Sardegna 2050, Sinistra Futura, lista civica con Alessandra Todde Presidente, La Base.

Dopo l'annuncio della nascita della lista civica per Alessandro Todde presidente, composta da esponenti della società civile e di alcune liste cittadine cagliaritane, e dopo l'accordo con gli indipendentisti di A Innantis!, venerdì 5 gennaio il fronte presenta la nuova lista con il Psi con Sardi in Europa e Identità indipendente e presto annuncerà l'intesa con il Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale per inserire suoi esponenti nelle liste M5s.



