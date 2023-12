Regionali: nuova lista civica a sostegno di Alessandra Todde

Il campo largo a trazione Pd-M5s che sostiene Alessandra Todde per la corsa alle regionali del 25 febbraio prossimo si allarga con la nascita di una lista civica, 'Noi con Alessandra Todde presidente', che prende le mosse dall'esperienza di 'Italia in Comune' e da quella della neonata associazione 'Cagliari è anche mia'. La presentazione questa mattina a Cagliari in piazza Garibaldi.

Insieme ad Alessandra Todde esponenti della società civile e dell'associazionismo e amministratori locali. "Questa è la dimostrazione che il campo largo non è semplicemente un'aggregazione legata ai partiti politici - ha spiegato la candidata -, ma è un contesto che sta comprendendo anche la società civile, un contesto di cambiamento profondo per un'alternativa vera per l'offerta politica che noi dobbiamo portare avanti e che si contrappone a questa destra che ci ha governato e che lascia la Sardegna in macerie".

La lista è espressione di "un movimento politico spontaneo, che nasce dalla volontà del mondo civico di partecipare attivamente alla predisposizione e alla realizzazione di un progetto complessivo - hanno spiegato i promotori -, creato col contributo di tecnici ed esperti, condiviso e in grado di rilanciare la nostra Isola, fornendo proposte e contributi, improntati alla concretezza e allo spirito di servizio".

Tra gli esponenti della nuova lista il sindaco di Uta Giacomo Porcu, gli avvocati cagliaritani Giovanni Dore e Luisa Giua Marassi.



