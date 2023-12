Natale 'nel cuore della Sardegna' tra Nuorese e Ogliastra

La Camera di Commercio di Nuoro presenta "Natale nel cuore della Sardegna", il programma di mercatini, spettacoli e concerti organizzati da 23 comunità del Nuorese e dell'Ogliastra per tutte le feste di fine anno e fino al 6 gennaio 2024.

Hanno aderito, oltre a Nuoro, Bari Sardo, Bitti, Bosa, Desulo, Dorgali, Fonni, Gavoi, Isili, Jerzu, Lanusei, Macomer, Nurri, Oliena, Orosei, Perdasdefogu, San Teodoro, Seui, Siniscola, Sorgono, Tertenia, Torpè e Tortolì.

Il progetto nasce dall'esperienza maturata nella promozione del territorio di competenza della Cemra di Commercio, che con Autunno in Barbagia e Primavera nel Cuore della Sardegna ha creato un modello virtuoso di informazione, promozione e supporto. Come già avvenuto per le manifestazioni autunnali e primaverili, ha riunito sotto un unico brand il racconto degli eventi che si svolgono nei vari paesi e a Nuoro durante le festività di fine anno, supportando economicamente le amministrazioni comunali con una campagna promozionale e contribuendo ai costi necessari per le luminarie e degli eventi in programma con un investimento complessivo di 600.000 euro. Tutti gli appuntamenti sono stati inseriti nel sito natalenelcuoredellasardegna.it. "Siamo felici di presentare Natale nel Cuore della Sardegna, che si inserisce nel piano strategico della Camera di Commercio fra i progetti volti a valorizzare le eccellenze culturali, enogastronomiche e artigianali del nostro territorio - dice Agostino Cicalò, presidente dell'ente camerale di Nuoro - Queste iniziative, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, le attività produttive, le associazioni e i singoli cittadini, possono contribuire non solo al benessere economico, ma soprattutto a rafforzare la condivisione dei valori condivisi dalle nostre comunità. Fra gli altri, la cultura, l'operosità, la solidarietà, il benessere comune"



