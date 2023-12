Torna dopo 7 anni sul colle di Bonaria il presepe vivente

Sono passati sette anni dall'ultima volta che a Cagliari è stato messo in scena il presepe vivente sul colle di Bonaria. L'appuntamento, rimandato negli ultimi anni anche a causa del Covid, ritorna il 27 e 29 dicembre, alle ore 21, nel piazzale esterno del convento dei Frati Mercedari della Comunità religiosa di Nostra Signora di Bonaria.

Una quarantina i volontari, tra giovani ed adulti dell'Oratorio Mercedario, del Movimento Giovanile Mercedario e di Radio Bonaria che saranno impegnati come figuranti per la rappresentazione.

La scenografia richiama gli antichi villaggi della Palestina, tra mercanti, pescatori e contadini indaffarati con il loro lavoro, accanto ai pastori ed ai loro greggi. Ci saranno infatti anche alcune pecore che faranno da contorno alla nascita di Gesù.

Il racconto parte dall'annunciazione a Maria, la visita a Elisabetta per poi proseguire con il cammino verso Betlemme e la natività sino all'arrivo dei Magi.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente alla rappresentazione e saranno disponibili 200 posti a sedere.





