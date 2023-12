Il presepe vivente anima le strade di Calangianus

Nasce per tramandare il valore della tradizione del presepe e del messaggio di speranza di Natale, ma anche per valorizzare il centro storico con un evento capace di richiamare persone anche da altri paesi: torna nel quartiere della Chiesa di Santa Giusta a Calangianus il presepe vivente di Pasca di Natali in carrera, che animerà il borgo gallurese martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio a partire dalle 11.30.

Come di consueto il presepe vivente sarà allestito grazie al lavoro dell'associazione turistico culturale Contiamoci in vecchie abitazioni e cantine e sarà animato da figuranti in abiti tradizionali. Saranno aperte le botteghe degli antichi mestieri con la dimostrazione della preparazione di piatti della tradizione come li siati o li ciusoni, gli amati gnocchi galluresi. Non mancheranno le degustazioni di piatti tipici, grazie alla collaborazione con associazioni locali, musica con cori e gruppi folk. Pasca di Natali sarà infatti arricchito dalla presenza di cori tradizionali e di balli di gruppi folkloristici. Un mercatino darà la possibilità di acquistare prodotti artigianali.

L'evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti organizzato dal Comune di Calangianus per il periodo di Natale insieme alle associazioni locali. Pasca di Natali inizierà il 23 dicembre dalle 18.30 con l'appuntamento de "Lu ciocca ciocca", durante il quale il corteo con Maria e Giuseppe camminerà per le strade del paese alla ricerca di un alloggio. Si partirà in cammino dalla Chiesa del Convento e il corteo si snoderà tra le vie del paese accompagnato dalla musica delle launeddas di Raffaele Serri.

Nella serata i ristoranti e le pizzerie del paese proporranno il menù "Ciocca Ciocca" con piatti tipici della tradizione gallurese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA