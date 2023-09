In Barbagia spuntano manifesti funebri per Messina Denaro

"Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro". Il giorno dopo la tumulazione della salma del boss nel cimitero di Castelvetrano, in piena Barbagia, a Orgosolo in Sardegna, spuntano manifesti funebri commissionati da un anonimo cittadino all'agenzia Goddi del paese. Le foto dei manifesti, che sono stati affissi in 9 punti della cittadina per una spesa complessiva di 60 euro, hanno fatto subito il giro dei social e del web: c'è chi pensa a una goliardata e chi, invece, si indispettisce. Intanto, però, le immagini sono diventate virali. Contattata dall'ANSA l'agenzia Goddi di Orgosolo fa sapere di avere ricevuto una telefonata da una persona che resta anonima con la richiesta di affiggere i necrologi per Matteo Messina Denaro che sono stati piazzati ieri pomeriggio.

