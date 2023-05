Maltempo: nubifragio nel centro Sardegna, 6 famiglie evacuate

Una bomba d'acqua si è abbattuta questo pomeriggio a Bosa invadendo le strade e allagando una decina di scantinati in via Manzoni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Macomer e Cuglieri che hanno liberato dall'acqua le case.

Disagi per il maltempo anche a Macomer, dove si è verificato un crollo nel bagno di un appartamento di una palazzina del Comune, in via Sant'Ilario, in cui vivono sei famiglie. Lo stabile, già interessato dal crollo di una parte di un soffitto pochi giorni fa, è stato evacuato dai pompieri e dai tecnici comunali che ne hanno dichiarato l'inagibilità. Le sei famiglie sono state sistemate nell'istituto dei Saveriani in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza delle loro abitazioni.