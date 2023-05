Tartaruga marina in difficoltà salvata a Golfo Aranci

Si trovava in difficoltà e stava nuotando in superficie nelle acque ad est di Capo Figari, lungo la costa di Golfo Aranci, quando è stata avvistata dagli uomini della Guardia costiera impegnati a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Olbia nelle attività di vigilanza ambientale. Un esemplare di tartaruga Caretta caretta, lunga circa 30 centimetri, è stato salvato questa mattina. Issato a bordo della motovedetta comandata dal primo luogotenente Francesco Santarcangelo, l'animale è stato subito portato nella banchina della Guardia costiera dove ad attenderlo c'erano i veterinari del centro di recupero del Sinis e il personale dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. Dopo i primi controlli per verificare lo stato di salute, la caretta caretta è stata presa in consegna dagli esperti.