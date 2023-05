Premio enoletterario "Vermentino" al Salone del Libro di Torino

Vetrina internazionale per il Premio enoletterario Vermentino. Dal 19 maggio il concorso organizzato dalla Camera di commercio di Sassari, in partenariato con i comuni di Olbia e Castelnuovo Magra e con la collaborazione dei Consorzi di tutela del Vermentino, sarà ospite al Salone del Libro di Torino con l'evento "Intrecci di vite".

Il Premio, giunto alla sua settima edizione, si presenta quindi nella più grande fiera dell'editioria italiana, dove racconterà l'incontro tra letteratura e mondo vitivinicolo che da diversi anni stimola la fantasia degli autori e l'interesse di imprentori e appassionati.

All'appuntamento torinese saranno presenti, oltre ai partner territoriali e ai produttori vitivinicoli, anche alcuni autori ed editori finalisti delle passate edizioni, che testimonieranno l'importanza di un premio che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in ambito nazionale. Le iscrizioni al concorso sono ancora aperte e scadranno il prossimo 30 giugno.