Paolo Pisanu al Carbonia Festival con il film esordio alla regia

Due solitudini si ritrovano, sullo sfondo di una suggestiva Sassari coi suoi silenzi e i colori dell'inverno. Ritorna in Sardegna dopo il successo a Bari, "Tutti i cani muoiono soli", film d'esordio alla regia del sassarese Paolo Pisanu. Il lungometraggio fa tappa al Carbonia Film Festival, in esclusiva assoluta, sabato 6 maggio, alle 17, alla Fabbrica del cinema con il regista presente, prima quindi dell'uscita di giovedì 11 nelle sale italiane. Dopo la proiezione seguirà un incontro con l'autore.

Prodotto da Ang film e distribuito da Fandango, il film è stato presentato in anteprima al Bifest di Bari, dove Orlando Angius ha vinto il premio come miglior attore. Completa il cast, tutto sassarese, Francesca Cavazzuti, coprotagonista, Alessandro Gazale e Andrea Carboni. Paolo Pisanu firma la sceneggiatura con lo scrittore e regista Gianni Tetti. Girato tra il quartiere di Latte Dolce e il litorale di Platamona racconta la storia di un rapporto difficile tra un padre e una figlia e il loro ricongiungimento. Ma anche il tempo perduto che non ritorna e il destino, a volte imprevedibile, a volte segnato.

"Mi sono ispirato a due storie vere - racconta all'ANSA Pisanu - portarlo al Carbonia Film Festival, importante rassegna con nomi di prestigio, è una grandissima soddisfazione e anche un'emozione. Ci sono stato da spettatore e ho sempre trovato un pubblico molto attento ai film proposti e con l'opportunità di dare poi vita a un confronto tra registi, attori e la platea".