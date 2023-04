Polpa di ricci illegale, 24 bottiglie sequestrate a Stintino

(ANSA) - STINTINO, 21 APR - La Guardia costiera di Stintino, in collaborazione con il corpo forestale di Porto Torres e i carabieri, ha recuperato 24 bottiglie contenenti polpa di ricci di mare pescata abusivamente nel mare del Goldo dell'Asinara.

I militari, su segnalazione della Compagnia barracellare di Stintino, hanno sorpreso i pescatori di frodo che hanno abbandonato il pescato e sono scappati facendo perdere le loro tracce.

In Sardegna la pesca sportiva dei ricci di mare è una pratica vietata, la cattura è riservata solo ai professionisti autorizzati che sono poi in grado di certificarne la provenienza, a tutela della salute dei consumatori. (ANSA).