Insula, un network per promuovere il turismo esperienziale

Raccontare la Sardegna attraverso il turismo esperienziale e le sue tante attività enogastronomiche d'eccellenza, con una formula turistica indentitaria e sostenibile, dove il mare è solo una delle tante attrattive. C'è questo alla base dell'attività portata avanti dal network Insula-Sardinia Quality World.

Lo strumento tecnico istituzionale nato all'interno del Cipnes, Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna-Gallura e dell'assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato, fornisce al sistema delle imprese regionali e a tutti gli enti partner i servizi strategici in materia di marketing, logistica, formazione, internazionalizzazione e distribuzione commerciale.

"Un viaggio alla scoperta di un Mondo chiamato Sardegna", è lo slogan che accompagna tutta l'azione programmatica che ha al centro il progetto attuativo Sardinia Discovery Journey. Ed è un mondo, quello racchiuso all'interno dell'Isola, che viene fatto scoprire ai turisti, non più alla ricerca di semplici luoghi da visitare, ma attenti al vivere le esperienze e le emozioni che quei luoghi riescono a trasmettere. Questo trend, messo in evidenza dal forte interesse negli ultimi anni per il turismo enologico e gastronomico, conferma la necessità di una sempre più maggiore specializzazione delle aziende, delle strutture ricettive, e di tutta l'offerta turistica, in chiave locale e identitaria.

Secondo diversi studi sviluppati dell'Osservatorio della World Food Travel Association, il 49% dei turisti mette l'esperienza enogastronomica tra i principali fattori di selezione della destinazione per le proprie vacanze. E secondo un report pubblicato da Arival "Report Experience Revolution 2020", il turismo esperienziale è la terza voce di budget per la spesa vacanze dopo voli e alberghi, con un valore pari a 254 miliardi di dollari.

Per riuscire a veicolare lo storytelling della Sardegna e raccontare la vera anima sarda è stata promossa la nascita di un grande network composto da hotel a 4 e 5 stelle collegati alla piattaforma di Insula che si occupa di sviluppare tutti gli eventi tematici negli hotel e coordina l'attività di marketing e distribuzione delle produzioni identitarie della Sardegna. La destinazione Sardegna è raccontata attraverso gli eventi tematici da vivere all'interno degli hotel partner del programma Insula e i tour esperienziali alla scoperte dei siti archeologici, delle tradizioni popolari e i sentieri del turismo attivo.