Calcio: Cagliari, 5 gol in amichevole a Villacidro

Cagliari senza i bomber Pavoletti (ancora infortunato) e Lapadula (di ritorno dagli impegni con la nazionale peruviana), ma segnano gli altri attaccanti. Nell'amichevole contro la Villacidrese la squadra di Ranieri vince 5-0. Marcatori Prelec, Millico, Luvumbo, Azzi e Falco. Un buon test, con il Cagliari in trasferta che va a trovare i suoi tifosi. Anche per caricarli in vista dello scontro diretto in chiave playoff di sabato contro il Sudtirol dell'ex giocatore e allenatore rossoblù Pierpaolo Bisoli: biglietti finiti e stadio già sold-out. Un segnale di entusiasmo: l'ambiente ci crede. In 2.000 hanno assiepato le tribune dello stadio comunale di Villacidro.

Ranieri non ha portato con sè Dossena e Radunovic, impegnati in un lavoro di scarico ad Asseminello. Out anche Capradossi, a riposo per un fastidio al ginocchio sinistro, Rog e Pavoletti in personalizzato. A disposizione da domani i nazionali Makoumbou, Kourfalidis e Lapadula.

Molte assenze e tanti esperimenti in vista delle scelte di sabato. Ranieri ha schierato un 4-3-2-1, con il centrocampo rivoluzionato: Deiola play, Nandez e Viola ai lati. Più avanti Falco e Mancosu in appoggio all'unica punta Prelec. Proprio lo sloveno ha sbloccato il risultato al 34' su assist di Nandez. Nella ripresa dentro anche Millico, Luvumbo e Azzi. E proprio dai tra neo entrati sono arrivati i gol che hanno portato al 4-0. Nel finale cinquina con Falco, in campo tutta la partita.