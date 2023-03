Anche cani molecolari per le ricerche del pregiudicato Arzu

Continuano incessanti le battute delle forze dell'ordine nel territorio di Arzana, in Ogliastra, alla ricerca di Sandro Arzu, il pregiudicato di 54 anni sottoposto all'obbligo di soggiorno in paese, di cui da mercoledì 8 marzo non si hanno più notizie. Il nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna con il cane molecolare Bayla, una femmina di pastore tedesco dotata di un particolare fiuto e di specifico addestramento, e il personale del nucleo investigativo di Nuoro e della compagnia di Lanusei, hanno battuto palmo a palmo l'area di San Cristoforo, dove 9 giorni dopo la scomparsa di Arzu, in un terreno sotto la giurisdizione dell'Ente Foreste, fu ritrovata la sua Opel Corsa grigia, colpita da due proiettili - probabilmente di fucile -, uno sul montante e l'altro sul parabrezza, entrambi dal lato autista. Nell'auto erano state scoperte anche tracce ematiche. Gli esami del Ris sul sangue e sui colpi d'arma da fuoco sono tuttora in corso. La zona perlustrata questa mattina è vasta e impervia, ma le forze dell'ordine confidano nel fiuto di Bayla. "I cani addestrati in uso alle unità cinofile dell'Arma dei Carabinieri - fanno sapere i militari - sono capaci di reperire anche piccole tracce riconducibili al tipo di attività di ricerca che stanno svolgendo".