Blitz in due chioschi ambulanti, sequestrata carne scaduta

Quasi 100chili di carne e pesce conservati male o scaduti sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas e dagli agenti della polizia locale di Cagliari durante controlli all'interno di due paninoteche ambulanti in città. Nel primo caso sono stati sequestrati 25 kg di carne bovina surgelata, non conforme in quanto scaduta di validità e custodita all'interno di locali non idonei sotto il profilo igienico sanitario.

Nella seconda ispezione carabinieri e polizia locale hanno messo sotto chiave 77 kg di prodotti carni e prodotti ittici surgelati in maniera non conforme e tre frigo congelatori non idonei. Il valore complessivo degli alimenti e dei materiali sequestrati ammonta a circa 10mila euro. Per i titolari scatteranno multe e provvedimenti.