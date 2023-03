Piatti tipici su pizza in teglietta del panificio Porta1918

Una pizza in teglietta, croccante e stuzzicante, servita in rettangoli, pensata per rendere omaggio ai piatti tipici della tradizione: dai culurgiones al polpo, dalle patate alla carbonara, dall'amatriciana al vitel tonnè per un revival anni '80. Porta1918, il "panificio spettacolare" di via Mameli a Cagliari, dove l'arte dell'impasto e della cottura sono alla portata di tutti, arricchisce il ventaglio di novità.

Da sosta per uno spuntino con bancone di vendita, il panificio Porta1918, incoronato dal Gambero Rosso nella guida 2023 campione regionale dello Street Food, apre per cena con un approccio conviviale nella presentazione delle portate e il coinvolgimento dei clienti, "eroi della pizza", grazie a un format che mette a confronto la loro abilità nel prepararle.

Dalle 20 il locale propone un piccolo percorso del gusto: dal fregolino, gustosa rivisitazione del supplì con sa fregula e sugo alla campidanese, alla pizza in teglietta servita già tagliata a quadrettoni e pronta per essere condivisa. Dai forni escono fuori poi Sacher, torta alle mele e Margherita. E una gran varietà di ritagli di pizza da abbinare a una Civraxu, la birra artigianale realizzata con l'invenduto del pane tipico che il panificio realizza con la variante del grano duro.

Ma sono tante le novità di Porta1918 sotto la guida di Riccardo Porta, figlio dello storico panettiere Gianfranco e nipote di Chiara Noli, la donna che dopo la fine della prima guerra mondiale ha aperto il panificio madre a Gonnosfanadiga, borgo agropastorale del sud Sardegna. Il filo rosso attraversa il territorio con le sue tradizioni e prodotti, per giungere alla contemporaneità. Fioccano sull'impasto i gusti che ricordano le specialità della cucina sarda e non solo: lardo e cardoncello e cacio e pepe. O che strizzano l'occhio ai piatti gourmet: cachi e prosciutto, "Alice e i suoi amici", che accosta scarola, casizolu, alici e olive taggiasche, oppure crema di carote, formaggio erborinato e mele al limone.

Una pizza contemporanea con una cura particolare per le fasi di preparazione secondo antiche sapienze. "Impasto ben idratato all'80 per cento, lievito madre - spiega all' ANSA Riccardo Porta - farine non raffinate macinate in pietra, con aggiunta di semola di grano duro sardo e farro, maturazione dalle 48 ore in su". Accorgimenti e competenze familiari a chi, ancor prima di quella della pizza, conosce l'arte della panificazione.