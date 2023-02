Pd: attesa per segretario, deciso lo spoglio di Quartu

Il Pd sardo attende di sciogliere il nodo segretario. È in corso nella sede regionale di via Emilia a Cagliari la riunione della commissione regionale per il congresso, 14 componenti (Daniela Forma, Gianluigi Piano, Massimo Pintus, Mirko Vacca, Isabella Murtas, Giannarita Mele, Giulio Lampis, Anna Paola Marongiu, Ivana Dettori, Franca Fara, Enrico Marci, Chiara Pili, Mauro Esu), presieduti da Sebastiano Mazzone.

L'organismo ha deciso di procedere con lo spoglio delle circa 1.700 schede di due sezioni di Quartu Sant'Elena sigillate poco prima dello scrutinio per presunto inquinamento del voto da parte di esponenti di centrodestra. Una volta scrutinate le schede, i voti andranno, insieme al resto di quelli di Cagliari, a comporre l'assetto dei delegati all'assemblea regionale che dovrà eleggere il segretario che succede a Emanuele Cani.

In via Emilia non si vedono i candidati Giuseppe Meloni e Piero Comandini, che attendono di sapere la decisione della commissione. Comandini sembra poter contare su circa quattro delegati all'assemblea regionale in più del suo sfidante, che è invece in vantaggio in termini assoluti di circa 2-3mila voti, per un totale di circa 18mila preferenze.