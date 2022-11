A Carbonia lascia l'assessore Mascia, rottura col suo gruppo

Una poltrona vuota nella Giunta Morittu a Carbonia: Stefano Mascia ha rassegnato le sue dimissioni da assessore ai Lavori pubblici e Ambiente. Secondo quanto raccolto dall'ANSA, le cause dell'addio sarebbero di natura politica: tra lo stesso assessore e il gruppo che lo ha designato, Carbonia avanti, non c'è più il rapporto di fiducia di inizio consiliatura. Già nelle prossime ore il sindaco Pietro Morittu dovrebbe indicare il nome del sostituto.

"Ringrazio Stefano Mascia per l'impegno profuso, la professionalità manifestata nello svolgimento dell'incarico conferitogli e per i risultati ottenuti fin qui a beneficio della città", scrive il primo cittadino in una nota. L'ormai ex assessore, che aveva ricevuto l'incarico nel novembre dello scorso anno, ha a sua volta ringraziato sindaco, giunta, segreteria e uffici "per il supporto operativo prestato".