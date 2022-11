A Sassari una kermesse dei vini sardi con oltre 50 cantine

(ANSA) - SASSARI, 08 NOV - Dal 17 al 19 novembre Sassari ospiterà la terza edizione del salone vinicolo Wine&Life. La manifestazione, presentata questa mattina al Comune di Sassari dagli assessori Alessandra Corda e Nicola Lucchi, con Danilo Spano per il programma Salute&Trigu e il presidente dell'associazione Wine&LIfe, Giuseppe Testaverde, si svolgerà nell'ex Mercato civico di piazza Colonnello Serra. L'evento coinvolgerà oltre cinquanta cantine della Sardegna che proporranno al pubblico una degustazione con più di 300 vini.

Saranno presenti anche produttori della Penisola, della Francia e della Spagna. Per tre giorni gli organizzatori dell'evento offriranno un aperitivo diffuso per le vie centrali della città e alcuni ristoratori proporranno nei loro esercizi dei menù speciali, in abbinamento ai vini presenti al Wine&Life. Venerdì 18 novembre, nella sala Anngioy del Palazzo della Provincia, si terrà anche il congresso dal titolo "Il panorama Vinicolo in Sardegna, tra presente e possibilità future". Sabato spazio alle degustazioni negli stand allestiti sotto la pensilina Liberty dell'ex Mercato civico.

I visitatori dovranno solo acquistare il kit ufficiale di degustazione, che comprende calice in vetro, tasca a tracolla e sei voucher da spendere negli stand. Sarà presente anche un'area food dove si potranno gustare le eccellenze gastronomiche del territorio in vendita negli spazi riservati ai ristoratori sassaresi aderenti a Wine&Life. (ANSA).