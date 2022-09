Concerto da camera del Quintetto Fedrox al Lirico Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 SET - Il Quintetto Fedrox è protagonista sabato 1 ottobre, alle 19, di MusicAlFoyer.

E' il dodicesimo appuntamento con la rassegna di musica da camera del Teatro Lirico di Cagliari, un percorso dal barocco alla contemporaneità.

Sotto i riflettori Gianmaria Melis, Lucio Filippo Casti (violini), Salvatore Rea (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Giovanni Chiaramonte (contrabbasso).

Il programma musicale parte da Mozart con Divertimento per archi n. 1 in Re maggiore e Divertimento per archi n. 3 in Fa maggiore. Si prosegue con Two Waltzes nn.1-2, op. 54 di Antonín Dvořák. Poi ancora Alt-Wiener Tanzweisen: Liebesfreud, Liebesleid, Schön Rosmarin di Fritz Kreisler.

La serata prosegue con un omaggio a Nino Rota, con il Valzer del commiato da "Il Gattopardo" (revisione di Pasquale Spiniello) e la suite per archi in tre movimenti di Stefano Cabrera.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo. (ANSA).