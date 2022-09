Scoperta piantagione di marijuana a Buddusò, due arresti

Due persone in manette e una denunciata per una piantagione di marijuana con circa 3mila piante, scoperta dai carabinieri nelle campagne di Buddusò. I militari della locale Stazione, supportati dallo squadrone eliportato dei "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta e dai carabinieri Foreestali del Nipaaf di Sassari, hanno scoperto la piantagione in un terreno privato nella zona di "Miale Casu", con 2.388 piante di canapa di altezza fra 1 e 2 metri. Altre 730 poste in essicazione sono state trovate nel capannone adiacente al terreno, oltre a 6mila metri di tubi per l'impianto di irrigazione a goccia, una cisterna per l'acqua da 10mila litri, un sacchetto di sementi e documenti che provano la concessione in affitto del podere.

Secondo le verifiche dei carabinieri le piante non erano tracciate per ricostruire la provenienza, e le infiorescenze presentavano livelli di Thc superiori ai limiti consenti. Le piante sono state sequestrate e sono stati arrestati in flagranza di reato l'affittuario del terreno, un 45enne di Ozieri che lavoro come operaio nell'Ente foreste, e un 52enne di Nule che custodiva la piantagione. Denunciato anche il proprietario del terreno.