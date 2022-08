Cagliari, le tradizioni sarde nelle grafiche di Mara Damiani

Negli ultimi mesi sono stati temporaneamente posizionati nella zona della via Roma grandi cubi di cemento a supporto dei lavori per la realizzazione della Metropolitana leggera che collegherà la piazza Matteotti alla piazza Repubblica. Su proposta della designer e artista cagliaritana Mara Damiani, sui cubi sono state affisse colorate grafiche che ripropongono la storia, le informazioni, la cultura, le tradizioni della Sardegna e di Cagliari nell'interpretazione dell'artista. L'idea è stata apprezzata, fatta propria e condivisa dall'Arst, che realizza i lavori della Metropolitana leggera ed ha curato la realizzazione del progetto di "arredo urbano", e dal Comune di Cagliari che ha acconsentito alle affissioni delle opere dell'artista.

I 4 blocchi sviluppano diversi temi sulle 4 facciate: di fronte al palazzo dell'Enel 4 abiti della tradizione, con sa panettera di Cagliari, sa reina di Oristano, i costumi di Quartu e Desulo.

Nella via Roma 4 gioielli antichi della tradizione isolana: su coccu, sa gancera, il rosario e s'arrecada cun lantionis, l'orecchino con la barca e il lampione. Di fronte al largo Carlo Felice le illustrazioni sono dedicate a Sant'Efisio e all'annuale scioglimento del voto al Santo martire per la liberazione dalla peste. Infine nel quarto blocco, vicino all'Arst, Sa Ramadura con i coloratissimi petali di fiori che riempiono di profumo la via. Un vero e proprio circuito artistico all'aperto che rende più piacevole e colorato il centro storico e sottolinea, ancora una volta, la sinergia nella collaborazione tra enti, istituzioni e privati.