Covid: contagi in calo e una vittima in Sardegna

Nuovo calo dei contagi da Covid e un solo decesso - un uomo della provincia di Nuoro - in Sardegna, dove nell'ultimo bollettino si registrano 1.184 casi positivi (- 405), di cui 1.070 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6,043 tamponi per un tasso di positività del 19,5%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (-1), quelli in area medica sono 175 ( +4); 33.802 sono i casi di isolamento domiciliare (- 870).