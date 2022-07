Incendi: nuovo rogo a Nuoro, evacuate alcune abitazioni

Rientra l'emergenza incendi che questo pomeriggio ha minacciato la periferia di Nuoro in località Città Nuova, provocando panico e paura tra i residenti. L'imponente intervento aereo, che ha visto in azione quattro elicotteri della flotta regionale sarda e un Canadair, ha avuto la meglio sulle fiamme che avanzavano nella pineta vicino al quartiere, fino alle abitazioni che sono state avvolte da una cappa di fumo nero e per questo 25 sono state evacuate precauzionalmente dalle forze dell'ordine.

Il rogo è ormai in fase di bonifica e tutti i residenti sono rientrati nelle loro abitazioni. Sul posto a guidare le operazioni le forze dell'ordine, compresa la Polizia locale del comune di Nuoro. Al lavoro anche le squadre a terra del Corpo Forestale, di Forestas, dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile.