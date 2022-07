In vacanza con la famiglia e 18 chili di cocaina nel camper

Un turista spagnolo di 45 anni, in vacanza in Sardegna con la famiglia, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Sassari perché trovato con 18 kg di cocaina nascosti nel camper. Il blitz degli agenti è scattato lo scorso fine settimana con un controllo amministrativo in un campeggio del litorale di Platamona.

Il camper noleggiato dalla famiglia spagnola risultava essere già stato sottoposto a controllo l'anno precedente, nell'ambito di un attività mirata al contrasto degli stupefacenti. Così i poliziotti hanno chiesto l'intervento di un cane dell'unità cinofila. Nel camper sono stati così trovati 18 kg di cocaina, divisi in panetti e nascosti nelle intercapedini del mezzo.

L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria.