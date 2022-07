Scontro tra auto e ambulanza, 92enne a bordo muore d'infarto

Scontro tra due auto e un'ambulanza ieri notte a Quartu Sant'Elena, in viale Europa all'altezza di viale Marconi. Una donna di 92 anni, trasportata a bordo dell'ambulanza e già in condizioni critiche, è deceduta per arresto cardiocircolatorio. Ma le cause del decesso - così ha riferito il medico del 118 ai carabinieri di Quartu intervenuti subito dopo l'incidente - non sono legate allo scontro tra i tre mezzi. Lievi ferite per tutte le altre persone coinvolte.

L'incidente risale alle 23.30. Cause e dinamica ancora da accertare: lo scontro ha riguardato una Peugeot 206, una Nissan Qashqai e un'ambulanza del 118 con autista e due soccorritori a bordo, oltre alla vedova 92enne, la paziente trasportata. Una volta giunti sul posto, i militari hanno notato uscire dal cofano motore dell'ambulanza delle fiamme, prontamente spente utilizzando l'estintore presente a bordo della gazzella di servizio.

Tutti gli altri passeggeri coinvolti sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati al policlinico di Monserrato e l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.