Covid: casi restano sopra quota 3mila in Sardegna

Il Covid non dà tregua in Sardegna dove si registrano cinque decessi e 3087 ulteriori casi confermati di positività (di cui 2860 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 3.055 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9807 tamponi con un tasso di positività del 31,4% (35,1% nell'ultima rilevazione) I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ), mentre quelli in area medica sono 155 ( + 3 ), 39363 sono, invece, i casi di isolamento domiciliare ( + 699 ).

Nel dettaglio i cinque decessi sono due donne di 66 e 94 anni e un uomo di 89, residenti nella Città metropolitana di Cagliari; una donna di 77 anni e un uomo di 88, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano.