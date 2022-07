Poste: 5 nuovi veicoli elettrici per consegne "green"

Poste italiane viaggia sempre più "green" ad Assemini: sono stati infatti appena consegnati infatti 5 nuovi mezzi elettrici presso il Centro di Distribuzione cittadino, per il recapito di corrispondenza e pacchi. Si tratta dei primi mezzi di questa tipologia a disposizione del dei portalettere della cittadina dell'hinterland cagliaritano.

I 5 nuovi mezzi elettrici adottati nella cittadina hanno una potenza di 52 kw, una autonomia di 350 km, una velocità massima di 140 km/h e un volume di carico di 1 m3. Presso il centro di distribuzione sono state inoltre installate 5 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kw per la ricarica dei mezzi.

Le nuove auto elettriche si sommano agli altri mezzi green che sono già a disposizione dei portalettere della Città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna: 25 veicoli elettrici (auto, furgoni e quadricicli), 17 auto ibride plug-in e 50 tricicli a benzina a basse emissioni.

Poste Italiane conferma così, anche nella Sardegna Meridionale e in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, la sua Politica di Sostenibilità Ambientale finalizzata a promuovere iniziative e cultura a tutela della salvaguardia dell'ambiente.

"A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un'azienda a zero emissioni nette entro il 2030 - aveva ricordato l'Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico "2024 Sustain & Innovate", - l'impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l'innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell'Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan."