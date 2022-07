Le stelle della danza sul palcoscenico di Santa Teresa

Santa Teresa Gallura sarà di nuovo palcoscenico della grande danza internazionale. Il 31 luglio, alle 22, è in programma la seconda edizione di "Danza nel vento".

Protagonisti sul palcoscenico di piazza Vittorio Emanuele nomi di primo piano, tra danzatori e coreografi, del panorama italiano e mondiale. In programma coreografie inedite e originali che spazieranno dal repertorio classico a quello contemporaneo.

Tra i protagonisti Petra Conti, prima ballerina del Teatro La Scala, principal dancer al Boston Ballet e al Los Angeles Ballet, Eris Nehza, principal dancer al Boston Ballet e ospite al teatro Bolshoi di Mosca, Alessandro Staiano, étoile del teatro San Carlo di Napoli e tra i protagonisti del Bolle& Friends.

Gradito ritorno a "Danza nel vento" per Antonella Albano, prima ballerina de La Scala a Milano e Virna Toppi, prima ballerina a La Scala, più volte partner di Roberto Bolle. Ancora Anna Chiara Amirante, prima ballerina del Teatro San Carlo, Mayara Magri, principal dancer del Royal Ballet, Nicoletta Manni, prima ballerina del Teatro a La Scala, i primi ballerini del teatro a La Scala Timofeji Andrijashenko e Nicola Del Freo, Matthew Ball, principal dancer del Royal Ballet, Gioacchino Starace, interprete eccezionale nei ruoli più prestigiosi del teatro scaligero ed Emanuele Chiesa, talento straordinario che lo ha già portato a danzare nei palcoscenici di tutto il mondo.

Presenta la serata Valentina Bendicenti. L'ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione al sito www.danzanelvento.net.

L'evento è prodotto dall'Associazione ArtBallet e nasce dall'esperienza della direttrice Rossella Cardo che in oltre 30 anni di attività ha portato a esibirsi in Sardegna gli artisti più affermati del balletto internazionale.