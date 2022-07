Covid: contagi in calo ma sempre sopra 2.500 in Sardegna

Restano sopra quota 2.500 i contagi da Covid in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano decessi. I nuovi casi accertati sono 2.569 (- 164), di cui 2.369 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.690 tamponi per un tasso di positività stabile ma sempre alto, pari al 33,4 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 1), quelli in area medica 127 (- 1). Crescono ancora i casi di isolamento domiciliare, in tutto 26.831 (+ 1.504).