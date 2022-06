14enne pestato dal branco a Nuoro, aggressori identificati

Sono stati quasi tutti i identificati i sei giovanissimi che hanno aggredito e picchiato, in pieno centro storico a Nuoro, un ragazzino di 14 anni. Tutta la scena è stata ripresa con un telefonino e postata sui social. Il fatto risale a sabato scorso, nel quartiere di Seuna. Grazie alle telecamere installate nella zona, gli agenti della Squadra mobile sono riusciti a risalire al branco, e chi ha partecipato al pestaggio verrà ora denunciato alla Procura dei minori di Sassari.

Dalle immagini del video diffuso sui social si vedono due ragazzi che colpiscono l'adolescente alle spalle. In diversi poi hanno continuato a infierire su di lui quando, ormai a terra, cercava di difendersi tenendosi la testa tra le mani per ripararsi dalle percosse. E' stato un adulto a fermare l'aggressione mettendo in fuga il branco. Il 14enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro: non ha riportato ferite gravi, se la caverà con pochi giorni di cura.