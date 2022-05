Turismo: 6 mln presenze Sardegna, come Cavallino in Veneto

Cavallino-Treporti (poco più di 13mila abitanti all'interno della Città metropolitana di Venezia) è la seconda spiaggia d'Italia per presenze turistiche e la prima località balneare del Veneto con oltre 6.200.000 presenze. Più o meno le stesse che nel 2020 ha registrato l'Istat in Sardegna: 6,3 milioni. Certo, in calo del 58,3% rispetto al 2019 (come 1,5 mln di arrivi con un -57,2% ) a causa della 'emergenza pandemica (-80% stranieri rispetto e -36,1% italiani), ma comunque un dato che fa riflettere. A metterlo in evidenza, durante la presentazione del 29/o Rapporto sull'Economia della Sardegna redatto dal Crenos (Centro ricerche economiche delle Università di Cagliari e Sassari) è stato Gianfranco Atzeni, docente economia politica di Sassari e ricercatore Crenos. Ricordiamoci - ha aggiunto - che la Sardegna è 11/a in Italia per il settore turistico".

E il 2020 è stato senza dubbio e purtroppo in termini negativi, un anno eccezionale per il turismo, pertanto anche i dati della stagionalità devono essere considerati tali. Circa il 66% delle presenze turistiche complessive si concentra nei mesi di luglio e agosto, percentuale che raggiunge l'89% se si considera l'intera stagione estiva da giugno a settembre. La concentrazione in questi mesi risulta ancora più accentuata rispetto agli anni precedenti, poiché nel trimestre marzo-maggio le presenze sono pressoché azzerate a causa delle restrizioni alla circolazione durante il lockdown.

Per quanto riguarda l'offerta ricettiva, nel 2020 le strutture ricettive sono diminuite dell'1,1% (65 unità) e i posti letto sono rimasti invariati (-0,1%). Nello specifico, si rileva un aumento della capacità nelle strutture alberghiere di alta qualità (+1,6% negli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso), mentre diminuisce in tutte le altre categorie. Tra le strutture extralberghiere, i posti letto sono in crescita negli ostelli per la gioventù (+11,3%) e negli alloggi in affitto (+8,4%), di contro nei B&B si segnala una diminuzione (-9%).