Scontro moto-auto sulla statale 125, muore centauro

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la statale 125, all'altezza di Maracalagonis. La dinamica non è ancora chiara, sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un'auto e una moto. Il conducente della vettura si è subito fermato per soccorrere il centauro. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.