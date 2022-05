Transizione energetica: intesa White Energy-Elianto

Transizione energetica delle imprese e partnership aziendali con investimenti sostenibili. È ciò che accade tra White Energy Group ed Elianto, due società con radici in Sardegna, che hanno siglato una partnership commerciale per offrire insieme migliori servizi alle imprese di tutta Italia.

La partnership riguarda la realizzazione, in tutto il territorio nazionale, di impianti solari a concentrazione (Concentrating Solar Power - CSP) attraverso contratti EPC finanziati da Whitenergy. Gli impianti saranno realizzati in relazione all'offerta di prodotti e tecnologie in ambito civile, commerciale, agricolo e industriale su cui opera Elianto.

Qualora Whitenergy sottoscriva un contratto di tipo EPC con clienti condivisi con Elianto si impegna ad acquistare la tecnologia sviluppata dalla stessa Elianto. Whitenergy investirà direttamente nella costruzione dell'impianto, azzerando gli impegni finanziari del cliente e garantendo un prezzo dell'energia che compensi l'andamento dei prezzi.

"Con l'introduzione degli obiettivi di riduzione delle emissioni e neutralità climatica al 2050, sempre più realtà industriali hanno bisogno di partner in grado di supportarli nell'identificazione e nella scelta delle migliori soluzioni di efficienza energetica e fonti di approvvigionamento e nella gestione del trasferimento tecnologico - spiega Gianluigi Mele, Ceo di White Energy -. Whitenergy intende accompagnare i propri clienti industriali nel loro percorso verso la sostenibilità e questa strada passa anche attraverso la costruzione di partnership con produttori di tecnologie dell'efficienza energetica e delle rinnovabili".

"Il patrimonio esclusivo di conoscenze e il know-how acquisito dalla nostra società - spiega Piero Pili, Ceo di Elianto - rappresentano il valore aggiunto che ci consente di competere nel mercato degli impianti solari a concentrazione per la produzione di energia elettrica, calore e raffrescamento.

L'accordo con una società come Whitenergy, che facilita il trasferimento della nostra tecnologia, sarà di grande aiuto nella diffusione di questi prodotti nel settore delle rinnovabili".