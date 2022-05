Raccontare la scienza con "Inventori in famiglia" di 10Lab

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAG - Due giornate con "Inventori in famiglia", sabato e domenica 21 e 22 maggio a Sa Manifattura di Cagliari per raccontare la scienza in modo originale, tra arte e tecnologia. È l'iniziativa del 10LAB di Sardegna Ricerche, che torna in presenza in concomitanza con il quinto anno di attività. L'obiettivo è stimolare le competenze chiave legate all'innovazione come creatività, problem solving, capacità di lavorare in gruppo e mettersi in gioco.

A disposizione per due giorni materiali colorati e d'uso comune, postazioni di lavoro, un palco, due science room dedicate agli esperimenti. In particolare, nella corte esterna sarà presente un'area Tinkering per risolvere sfide tecnologiche in maniera originale. All'Experimentarium spazio agli esperimenti condotti sul palco da ospiti, come gli animatori di Fosforo, il collettivo che organizza a Senigallia uno dei Festival della Scienza più importanti d'Italia. Tra le attività in programma anche la Galleria Rompicapo, serie di giochi matematici e lo Science Busking, tra scienza e divertimento.

(ANSA).