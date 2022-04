Al Teatro delle Saline torna "1 €uro Festival" di Akròama

Torna al Teatro delle Saline "1 €uro Festival", storica rassegna ideata e diretta da Lelio Lecis. In calendario undici spettacoli (con due debutti, il primo e l'ultimo della rassegna) tra 6 maggio e 8 giugno, con un programma intenso di rappresentazioni martedì e mercoledì e venerdì e sabato, proposti con costi e abbonamenti accessibili per tutti con l'obiettivo di far entrare il teatro nel quotidiano delle persone. Tutti gli spettacoli sono preceduti alle 20.30 da "Microstorie", una serie di minidrammi che attingono al patrimonio letterario stanislavskijano sulla formazione dell'attore e le sue variazioni. "Finalmente, dopo la pausa Covid del 2021, ritorna 1 € euro Festival - commenta Lelio Lecis. - La risposta del pubblico è stata stupefacente: in una settimana abbiamo venduti tutti i 320 abbonamenti a disposizione" A inaugurare il Festival "Racconti fantastici" prodotto da Akròama per la regia di Elisabetta Podda, il 6 e 7 maggio. Si prosegue il 10 e il 11 con "La classe" della Scuola D'Arte Drammatica. Il 13 e il 14, con Abaco Teatro in "L'ultima risata", con Rosalba Piras e Tiziano Polese. Teatro Sassari sarà protagonista con "La sorpresa", il 17 e 18 maggio, scritta dal drammaturgo sassarese Cosimo Filigheddu con la regia di Mario Lubino. Il 20 maggio sarà in scena "Chi dice donna dice Dante", produzione di Anfiteatro Sud scritta da Francesco Civile, diretto e interpretato da Francesco Civile e Daniel Dwerryhouse.

Il 21 maggio la compagnia genovese Lunaria Teatro con "Maruzza Musumeci" diretto da Daniela Ardini. Il 24 e il 25 maggio sul palco "Due fratelli" di Fausto Paravidino prodotto da Effimero Meraviglioso con la regia di Maria Assunta Calvisi. Il 27 e il 28 maggio è la volta del Teatro Instabile con "Ciranò" di Edmond Rostand diretto da Aldo Sicurella.

Il 31 maggio e il 1 giugno sul palco la compagnia Tragodia con "Oh Tello!" da "Le Allegre Comari di Windsor" di William Shakespeare, con la drammaturgia di Virginia Garau e Daniela Melis e la regia di Virginia Garau. Il 3 e 4 giugno ritorna la Scuola D'arte Drammatica con "Esercizi con stile" con la regia di Elisabetta Podda. Il 7 e l'8 giugno Origamundi presenta per la prima volta "Chi ti credi di essere? A spasso tra un io e l'altro" di e con Marta Proietti Orzella.