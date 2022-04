Basket: la Dinamo a Treviso ritrova gioco e punti

(ANSA) - SASSARI, 14 APR - La Dinamo Banco di Sardegna ritrova la vittoria contro Treviso e può continuare a inseguire il quarto posto nella griglia playoff. Quarto posto che entrerà nel mirino dei biancoblu sabato prossimo, quando nel lunch match in programma alle 12 al PalaSerradimigni i ragazzi di coach Bucchi sfideranno Venezia, attuale detentrice della quarta piazza.

Ieri sera la Dinamo ha dimostrato di avere scacciato i fantasmi della sconfitta rimediata negli ultimi secondi a Pesaro e contro i trevigiani ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco e il risultato. Grazie a un Miro Bilan ancora una volta strepitoso (24 punti con 10/11 dal campo), i sassaresi hanno chiuso la partita sul 94-80 respingendo i vani tentativi di Treviso di rientrare in partita. "I ragazzi hanno interpretato bene la partita fin dall'inizio. Era una gara da portare a casa assolutamente per cui, bravi tutti", ha commentato Piero Bucchi a fine match.

Con il punteggio saldamente in mano alla Dinamo, nell'intero ultimo quarto il coach dei sassaresi ha lasciato seduti in panchina il play Gerald Robinson e l'Mvp del match, Miro Bilan: "Sabato con Venezia ci aspetta una gara partita complicata e ho cercato di non spremere troppo i giocatori, visto che la gara si era messa sui binari giusti", ha precisato Bucchi. (ANSA).