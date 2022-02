Agenas, occupazione intensive sempre sopra soglia critica al 12%

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Resta sempre sopra la soglia critica fissata al 10% la Sardegna per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid, con il 12% (+1%).

Sono solo tre le regioni italiane in 'rosso': oltre alla Sardegna, Marche e Lazio.

Per quanto riguarda l'occupazione di posti letto in area medica (o 'non critica') , invece, il dato odierno è stabile, 21%, anche in questo caso sempre sopra la soglia critica fissata al 15%. (ANSA).